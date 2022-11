Papà perde la vita per un infarto, il figlio di due anni muore di fame

Tragedia negli Stati Uniti dove un papà ha perso la vita a causa di un infarto provocando indirettamente anche la morte del figlio di due anni, deceduto di stenti dopo essere rimasto da solo in casa.

I corpi di papà e figlio sono stati ritrovati 9 mesi dopo l’accaduto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, David Conde, Sr., 59 anni, è morto lo scorso febbraio a causa di un infarto. Qualche giorno dopo anche il figlio di 2 anni, David Conde, Jr, è morto di fame dopo essere rimasto da solo in casa.

“Si ritiene che il signor Conde sia morto per primo e che il bambino non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo la morte del padre” ha dichiarato la polizia.

Padre e figlio sono stati visti vivi per l’ultima volta il 22 gennaio, pochi giorni prima della morte di David Conde, Sr. Gli agenti, inoltre, hanno sottolineato che nell’appartamento non sono state trovati segni di effrazione o violenza.