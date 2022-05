Guerra in Ucraina, Papa Francesco: “Putin non si ferma, voglio andare a Mosca a incontrarlo”

Papa Francesco ha confermato la sua disponibilità a recarsi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. “Ho chiesto al cardinale Parolin di fare arrivare a Putin il messaggio che io ero disposto ad andare a Mosca”, ha dichiarato il pontefice in un colloquio con il direttore del Corriere della sera Lorenzo Fontana e con la vicedirettrice Fiorenza Sarzanini.

Come riporta Agi, Francesco ha sottolineato che “era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina. Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora insistendo, anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento”.

Il Pontefice, in un colloquio con il Corriere della Sera, ha proseguito:”Il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono, Putin invece non l’ho chiamato. L’avevo sentito a dicembre per il mio compleanno ma questa volta no, non ho chiamato. Ho voluto fare un gesto chiaro che tutto il mondo vedesse e per questo sono andato dall’ambasciatore russo. Ho chiesto che mi spiegassero, gli ho detto ‘per favore fermatevi'”.