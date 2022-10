Papa Francesco a Putin: “Fermati, ti supplico. Fallo per amore del tuo popolo”

Un accorato messaggio di Papa Francesco, nel corso dell’Angelus di questa mattina, affinché cessi la guerra in Ucraina. Il Pontefice chiede una tregua “subito in nome di Dio” e il “rispetto dell’integrità territoriale e delle minoranze”. “Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni, con ulteriori azioni contrarie ai principi di diritto internazionale. Essa infatti aumenta il rischio di un’escalation nucleare, fino a fare temere conseguenze incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale”, ha aggiunto il Papa nella sua riflessione prima della preghiera mariana.

“Invoco nel nome di Dio che si giunga subito ad un cessate il fuoco” in Ucraina, ha chiesto Francesco. “Viviamo nuovamente sotto la minaccia atomica, è assurdo”, ha aggiunto. “Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per arrivare a negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza ma concordate, giuste, stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore della vita nonché della sovranità e dell’integrità territoriale di ogni paese, come pure dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni”, ha detto il Papa. E infine l’appello a Putin: “Mi rivolgo al presidente della Federazione Russa supplicandolo di fermare per amore del suo stesso popolo questa spirale di violenza e di morte”.