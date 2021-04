Papa Francesco: “Condividere la proprietà non è comunismo, ma Cristianesimo”

Condividere proprietà e beni “non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro”. Così Papa Francesco durante l’omelia della Messa nella Festa della Divina Misericordia. Il Pontefice ha commentato un passo degli Atti degli Apostoli, in cui si racconta che “nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune”. “I discepoli ‘misericordiati’ – ha sottolineato Francesco – sono diventati misericordiosi”.

Francesco, durante l’omelia, ha rivolto un saluto anche a infermieri, volontari e non solo: “Un saluto particolare a voi, presenti qui nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, Santuario della Divina Misericordia: fedeli abituali, personale infermieristico, carcerati, persone con disabilità, rifugiati e migranti, Suore Ospedaliere della Divina Misericordia, volontari della Protezione Civile. Voi rappresentate alcune realtà nelle quali la misericordia si fa concreta, si fa vicinanza, servizio, attenzione alle persone in difficoltà”.

Leggi anche: Papa Francesco: “Sogno un’Europa sanamente laica, solidale e generosa”

Potrebbero interessarti Ritorsione turca dopo le parole di Draghi: bloccati contratti alle aziende italiane La Cina ammette: "I nostri vaccini hanno una scarsa efficacia" Molto può essere fatto da un individuo, ma risultati più grandi sono possibili solo in due. La storia di Filippo