Non solo il Coronavirus: l’Oms lancia l’allarme su un nuovo focolaio di Ebola

Un nuovo focolaio di Ebola è scoppiato in Congo: a lanciare l’allarme sulla diffusione dell’epidemia di febbre emorragica è l’Oms, che ricorda come il Coronavirus non sia l’unica minaccia per la salute delle persone. Il focolaio è stato identificato nella “Repubblica democratica del Congo occidentale, vicono Mbandaka, nella provincia di Équateur” così come scritto in un tweet da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

“Il ministero della Salute – rende noto ancora Tedros Adhanom Ghebreyesus – ha identificato 6 casi, di cui 4 decessi. Il Paese si trova nella fase finale di un’epidemia di Ebola anche nella sua parte orientale, ed ha il più grande focolaio di morbillo al mondo. L’Oms dispone già di personale a Mbandaka, che supporta la nuova risposta alle epidemie di Ebola. Questo focolaio ci ricorda che Covid-19 non è l’unica minaccia per la salute delle persone. L’Oms continua a monitorare e rispondere a molte emergenze sanitarie”.

