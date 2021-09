Nuova Zelanda, terrorista “ispirato dall’Isis” accoltella sei persone: tre in gravi condizioni

Un uomo è stato ucciso dalla polizia dopo aver aggredito e ferito diverse persone in un supermercato a New Lynn, sobborgo di Auckland, in Nuova Zelanda. Lo hanno riferito i media locali, precisando che tre dei feriti sono in condizioni critiche. In video pubblicati sui social si vedono alcuni clienti del supermercato lanciare sull’allarme per la presenza di “qualcuno con un coltello” e si sentono i colpi di arma da fuoco esplosi dalla polizia.

È un atto “terroristico” ha detto la premier neozelandese Jacinda Ardern. L’uomo era noto alle forze di sicurezza dal 2016. “Quanto accaduto oggi è stato, spregevole, odioso, sbagliato”, ha sottolineato Ardern, descrivendo l’aggressore come un cittadino dello Sri Lanka giunto in Nuova Zelanda nel 2011. L’uomo, dello Sri Lanka, era “ispirato dall’Isis, ha spiegato Ardern, ed era noto alle forze di sicurezza come possibile minaccia.