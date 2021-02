Bimbo si nasconde in lavatrice, la madre non se ne accorge e fa partire il lavaggio

In Nuova Zelanda una madre ha trovato suo figlio morto in lavatrice al termine di un lavaggio: la donna aveva azionato l’elettrodomestico ignorando che il piccolo si fosse nascosto all’interno. E dopo la centrifuga ha trovato il bambino gravemente ferito insieme al resto del bucato.

Il tremendo incidente si è verificato nel fine settimana nella città di Christchurch, a sud dell’isola. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, le lesioni riportate dal piccolo sono risultate troppo gravi, e così il bimbo non è sopravvissuto. Sul luogo dell’incidente è giunta la polizia, che adesso cercherà di fare chiarezza sull’accaduto. Ma è escluso che la morte del bambino sia vista come qualcosa di diverso da un grave incidente domestico.

Secondo quanto riporta un quotidiano locale, un gruppo di persone, tra amici e parenti, hanno raggiunto l’abitazione per compiangere il bambino insieme alla famiglia. “È una tragedia, non troviamo parole per descriverla”, ha detto un consigliere comunale che ha partecipato alla veglia al New Zealand Herald.

Leggi anche: Bambino di tre anni finisce dentro la lavatrice giocando a nascondino: morto per asfissia

Potrebbero interessarti “Bianco attacca nero”: YouTube blocca per razzismo il canale degli scacchi Congo, gli Hutu negano: “Non abbiamo ucciso noi gli italiani”. L’intelligence ora sospetta le milizie Adf Congo, l’esperto a TPI: “Chi ha attaccato il convoglio forse non sapeva della presenza dell’ambasciatore”