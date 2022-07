Non ha gradito attenzioni non richieste e ha ucciso a colpi di fucile un guardone. È successo nello spazio naturista de La Mama nel Grand Parc Miribel-Jonage, alla periferia nord est di Lione. Lo scorso 23 luglio un nudista 79enne ha ucciso a colpi di fucile un altro avventore di 46 anni. Dalle prime ricostruzioni pare che la vittima abbia importunato i presenti con insulti e parolacce, fino ad arrivare a masturbarsi. Tra i due uomini sarebbe così scoppiata una lite furibonda, innescata dai comportamenti inopportuni del 46enne, delle vere e proprie molestie sessuali.

Prima gli insulti verso i nudisti presenti anche con parole oscene, rivolgendosi nello specifico ad alcune donne. Poi, le molestie vere e proprie: secondo i testimoni il 46enne avrebbe iniziato a mostrare atteggiamenti espliciti fino anche a masturbarsi fissando una delle signore presenti. Dopo la lite, il 79enne all’improvviso ha estratto un fucile da caccia e ha sparato tre colpi, uno dei quali ha colpito il 46enne al petto uccidendolo. L’assassino è un cacciatore con regolare licenza.

Non è chiaro perché l’anziano nudista avesse il fucile con sé in spiaggia, anche perché in base al certificato non era autorizzato a portarlo ovunque volesse. L’uomo è stato arrestato e la polizia ha avviato un’inchiesta a suo carico con l’accusa di omicidio. All’uccisione hanno assistito un centinaio di persone, incredule per l’accaduto.