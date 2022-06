Nigeria, spari in una chiesa cattolica durante la messa: “Almeno 50 morti”

Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una chiesa cattolica, all’interno della quale si stava svolgendo la messa, aprendo il fuoco e causando diversi morti, almeno 50 secondo i quotidiani locali.

La tragedia è avvenuta nella chiesa di San Francesco a Owo, nel Sud Ovest della Nigeria. La notizia è stata confermata sui social dal governatore Arakunrin Akeredolu, che ha parlato di “attacco vile e satanico”.

I am deeply saddened by the unprovoked attack and killing of innocent people of Owo, worshiping at the St. Francis Catholic Church, Today.

The vile & satanic attack is a calculated assault on the peace-loving people of Owo Kingdom who have enjoyed relative peace over the years. pic.twitter.com/30fMbfnOxc

— Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) June 5, 2022