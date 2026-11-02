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Esteri

Il programma di Organizzazioni Affiliate della NIAF raggiunge 50 organizzazioni in tutto il Paese

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Il presidente della National Italian American Foundation, Robert Allegrini. Credit: Per gentile concessione della NIAF. Credit: NIAF
di Redazione TPI

La National Italian American Foundation (NIAF) ha annunciato oggi che il suo Affiliate Organization Program (Programma di Organizzazioni Affiliate) ha raggiunto quota 50 organizzazioni, conquistando l’obiettivo che la Fondazione si era prefissata al momento del lancio nel 2022. Estendendosi su 22 Stati, nel Distretto della Columbia e in Canada, gli affiliati NIAF formano ora una rete nazionale di organizzazioni benefiche, culturali e fraterne che condividono la missione della Fondazione: promuovere la cultura e il patrimonio italiano in America e rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia.

Lanciato nel gennaio 2022, il programma unisce la NIAF a realtà locali e regionali le cui comunità incarnano sia i successi dei nostri antenati immigrati italiani, sia la duratura amicizia tra le due nazioni. Il vantaggio principale del programma offre a ciascun affiliato l’opportunità di candidare uno studente universitario qualificato della propria comunità per partecipare al The Ambassador Peter F. Secchia Voyage of Discovery, un viaggio educativo ed esperienziale di due settimane in Italia, interamente pagato, del valore di oltre 5.000 dollari. Da quando il programma è iniziato, 80 studenti hanno viaggiato in Italia grazie alle candidature degli affiliati.

«Quando abbiamo creato questo programma, il nostro obiettivo era dare alla NIAF una connessione autentica a doppio senso con le organizzazioni che svolgono ogni giorno questo lavoro nelle proprie comunità», ha dichiarato il Presidente e CEO della NIAF, Robert Allegrini. «Raggiungere quota 50 affiliati significa ascoltare gli italoamericani in ogni angolo del Paese, e questo ci rende una voce più forte per loro a Washington».

Oltre al Voyage of Discovery, gli affiliati possono segnalare eventi locali e notizie per farli apparire nella newsletter della NIAF, eNotizie, che raggiunge oltre 200.000 iscritti, e sui canali social della Fondazione, che contano quasi mezzo milione di follower. Hanno inoltre l’opportunità di co-ospitare eventi esclusivi NIAF nelle rispettive aree locali, e i loro membri usufruiscono di quote associative NIAF scontate.

Tra gli affiliati figurano realtà come la Columbus Citizens Foundation di New York, l’Italian American Museum di Los Angeles, il Joint Civic Committee of Italian Americans di Chicago, la Festa Italiana Hawaii a Kailua e la Canadian Italian Business & Professional Association di Toronto e Hamilton. L’elenco completo è disponibile su NIAF.org.

Redazione TPI
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