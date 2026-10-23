Elon Musk prevede un futuro in cui, grazie a robot e intelligenza artificiale, vi sarà un’economia di abbondanza rendendo il denaro quasi inutile. Intervenuto al podcast The Builders, il patron di Tesla ha dichiarato: “Il denaro diventerà irrilevante e la moneta convenzionale non avrà importanza”. Secondo la sua profezia “il valore sarà misurato in massa e potenza, o energia”. La convinzione di Musk è infatti la seguente: “Non ci sarà nulla che gli esseri umani possano fare che l’intelligenza artificiale e i robot non possano fare meglio”. Secondo l’imprenditore, inoltre, tra dieci o vent’anni sarà inutile risparmiare per la pensione poiché le persone saranno in grado di avere “qualunque cosa vogliano”. Il paradosso è che, a pronunciare queste parole, è quello che è considerato l’uomo più ricco del mondo.