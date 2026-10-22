Il principe Harry: “Voglio riconciliarmi con la mia famiglia, anche se ci sono persone che non vogliono”

Tornato a vivere nel Regno Unito dopo sei anni in California, il principe Harry dichiara di voler riconciliarsi con la sua famiglia. Intervistato da GQ, il duca di Sussex ha affermato: “Certo che voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Con tutto quello che accade nel mondo, la cosa più importante non può che essere riconciliarsi”. Poi ha aggiunto: “Anche se ci sono persone che non vogliono che funzioni”. Dichiarazioni che lo stesso Harry è stato costretto a rettificare qualche ora dopo attraverso una nota: “Si tratta di un commento generale, non rivolto a nessun membro della famiglia del duca di Sussex”.

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“Le cicatrici restano per sempre, ma quello che conta è la tua percezione e il tuo atteggiamento verso ciò che è successo. Lasciarsi il passato alle spalle è di sicuro qualcosa che incoraggerei tutti a fare – ha dichiarato ancora il duca di Sussex – Se ci sono cose del passato che influenzano ancora la tua vita di tutti i giorni, è più difficile lasciarle andare. Ma sì, per me c’è già abbastanza dramma nel mondo e nella vita delle persone, senza doverne aggiungere altro continuando ad avere problemi con la famiglia”.

Per la prima volta Harry ha parlato anche del rapporto con il fratello William: “Penso che, dal punto di vista familiare, sia ancora una volta un tema in cui tantissime persone possono riconoscersi: i litigi tra fratelli, i rapporti incrinati tra figli e genitori, o tra figli e uno dei due genitori. Mi capita continuamente di sentirne parlare dalle persone con cui parlo, quindi so quanto sia un problema comune. Forse la gente guarda noi e pensa: ‘Come faranno a risolverla?’. Magari questo aiuterà me a risolvere le mie cose’. Da uomo di 42 anni con due figli, inizi a guardare indietro al tuo passato e ai tuoi genitori, a ciò che ti sei portato dietro da loro, a ciò che ti hanno trasmesso, a ciò che vuoi tenere e a ciò che no”.