La NIAF celebra 51 anni di eccellenza italoamericana

La National Italian American Foundation (NIAF) ha celebrato con successo il suo 51° Gala sabato sera presso il Washington Hilton, riempiendo la International Ballroom per un’imperdibile serata all’insegna della cultura, dell’eredità italiana e degli straordinari traguardi raggiunti dalla comunità italoamericana. Il Gala del 51° anniversario è stato presentato da HHH – Hospital Healthcare Holdings – parte del gruppo GKSD Investment Holding.

«Stasera ci è stato ricordato perché questo lavoro è importante», ha dichiarato il Presidente e CEO della NIAF, Robert Allegrini. «Da 51 anni, la NIAF funge da ponte tra l’Italia e gli Stati Uniti — tra le generazioni che hanno costruito questa comunità e quelle che la porteranno avanti. Questa sala, questi premiati, questa serata — questo è il meglio della Fondazione».

«Guardando la sala stasera, ho provato sia orgoglio che determinazione», ha affermato il Presidente del Consiglio di Amministrazione NIAF, John Calvelli. «I nostri premiati incarnano tutto ciò che gli italoamericani hanno dato a questo Paese. La Lombardia ci ha ricordato che la storia dell’Italia si sta ancora scrivendo, e sono serate come questa che danno alla NIAF la forza per continuare a investire nelle prossime generazioni».

Tra gli ospiti illustri figuravano l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti S.E. Marco Peronaci, il Giudice della Corte Suprema Samuel Alito, l’ex Segretario alla Difesa Leon Panetta, insieme a membri del governo italiano e rappresentanti della comunità diplomatica e culturale italiana negli Stati Uniti.

Il gala ha messo in luce la regione Lombardia come Regione d’Onore 2026 della NIAF, celebrando i suoi contributi di fama mondiale all’industria, al design, alla moda e all’innovazione, oltre ai suoi duraturi legami con gli Stati Uniti. Dalle decorazioni e la scenografia della serata fino al menu appositamente curato, ogni dettaglio della notte è stato intriso dello spirito lombardo. Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, si è rivolto al pubblico ribadendo l’impegno della Lombardia nel promuovere forti legami culturali e istituzionali tra l’Italia e gli Stati Uniti. Anche la Premier italiana Giorgia Meloni ha inviato un messaggio video speciale per rendere omaggio alla comunità italoamericana e alla profonda amicizia tra le due nazioni.

I premiati di quest’anno hanno rappresentato l’eccellenza dell’Italia e della comunità italoamericana nei settori dell’industria marittima, della leadership civica, dell’accoglienza e delle arti.

Sebastian Maniscalco, uno dei comici di maggior successo nel Paese, ha ricevuto il NIAF Dea Roma Special Achievement Award per lo spettacolo e ha conquistato la sala con un’esibizione dal vivo che ha fatto ridere a crepapelle il pubblico. Visibilmente commosso dal riconoscimento, Maniscalco ha mantenuto la sua caratteristica schiettezza: “Non ricevo premi. La mia ricompensa è vedervi ridere”.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Fincantieri, ha ricevuto il NIAF Dea Roma Special Achievement Award per la straordinaria leadership nell’industria marittima, in omaggio alla sua visione alla guida di uno dei principali cantieri navali al mondo, gioiello dell’eccellenza industriale italiana.

Pamela Edwards Rouse Wright, la prima donna di origine italiana a ricoprire la carica di Presidente Generale della National Society Daughters of the American Revolution, ha ricevuto il NIAF Dea Roma Special Achievement Award per la leadership civica per la sua straordinaria dedizione al patrimonio americano e per il suo ruolo storico nel connettere le tradizioni italiane e americane di servizio e patriottismo.

Anthony Capuano, Presidente e Amministratore Delegato di Marriott International, Inc., ha ricevuto il NIAF Dea Roma Special Achievement Award per il settore alberghiero e dell’accoglienza, in riconoscimento della sua leadership alla guida della più grande catena alberghiera del mondo e per incarnare la tradizione italoamericana di eccellenza nell’ospitalità.

Il Chief Master Sergeant della Space Force John Bentivegna ha ricevuto il NIAF Fiorello La Guardia Award, consegnato da Luca Goretti, Presidente di Leonardo USA, come riconoscimento per il suo distinto servizio e per il suo ruolo di sottufficiale di grado più elevato nella Space Force degli Stati Uniti.

Tra i momenti speciali della serata, un’emozionante esibizione del cantante crossover classico di fama internazionale noto come “America’s Presidential Tenor”, Christopher Macchio, che ha eseguito “America the Beautiful”, ha aperto il programma con gli inni nazionali italiano e statunitense e ha concluso la serata formale con una potente interpretazione di “Nessun Dorma”.

Sempre durante la serata è stato annunciato il tema della seconda edizione del programma di premi cinematografici NIAF/De Laurentiis Film Prizes Program: lo Sport. Le candidature si apriranno a gennaio 2027.

Una parte del ricavato della serata sosterrà i programmi educativi e culturali della NIAF, garantendo il continuo impatto della Fondazione per le generazioni future.