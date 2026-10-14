Navi Pillay: “Le sanzioni Usa alla Cpi sono illegali, una ritorsione perché Trump non ha avuto il Nobel”

Intervistata da La Repubblica, la giurista Navi Pillay, premio Nobel per la Pace 2026, giudica “illegali, negative e crudeli” le sanzioni statunitensi alla Corte Penale Internazionale. Sanzioni che sono state imposte lo stesso giorno dell’assegnazione del Premio a Pillay: “Non è una coincidenza, conoscendo quanto Trump voglia il Nobel: è una ritorsione”. E sul presidente Usa la giurista aggiunge: “I leader hanno la responsabilità di trasmettere valori e principi positivi, perché le persone comuni, quando un leader parla, tendono a pensare che stia dicendo la verità. Gli americani hanno insegnato al mondo a liberare le donne e a rispettare l’uguaglianza dei loro diritti. Chi oggi guida quel Paese dovrebbe ricordare e rispettare tale eredità”.

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Pillay è stata criticata da Trump ma anche da Israele con il ministro degli Esteri di Tel Aviv che ha dichiarato: “Goebbels sta applaudendo all’inferno”. Questo perché la giurista ha guidato la commissione Onu che ha accusato Israele di genocidio. “È doloroso e offensivo essere messa sullo stesso piano di Goebbels. Ho dedicato tutta la vita ai diritti umani. Parole immeritate, il ministro dovrebbe ritirarle e chiedere scusa” afferma Pillay che proprio sull’indagine effettuata dalla commissione aggiunge: “Israele ha impedito alla nostra Commissione di investigare direttamente. Sembrano esserci pressioni che non conosciamo e che bloccano le persone”.