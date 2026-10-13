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Esteri

Bulgaria: “Altre due navi colpite nel Mar Nero, inaccettabile”

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Foto archivio. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Due nuove navi mercantili sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero. A renderlo noto è stato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l’ambasciatrice russa in seguito ad attacchi “inaccettabili”, dei quali ha informato la Nato.

Un primo segnale “all’01:30 (ora locale) riguardo a una nave in difficoltà” e, secondo l’equipaggio, tratto in salvo, l’imbarcazione battente bandiera maltese e di proprietà ucraina è stata “colpita da tre droni aerei”, ha scritto Radev su Facebook. Successivamente “un’altra nave è stata colpita” ed è “affondata”, ha aggiunto, precisando che “un membro dell’equipaggio” è stato “salvato”.

Secondo il governo della Bulgaria (membro della NATO e dell’Unione Europea), il primo attacco è avvenuto a 18 miglia nautiche a est di Byala e il secondo a 17 miglia a est di Krapets, due località situate sulla costa del Paese dell’Europa orientale. L’equipaggio della prima nave, la ‘Chesea 3’, era composto da sette cittadini ucraini e otto azeri. L’equipaggio è stato trasportato – sempre secondo il primo ministro – al porto bulgaro di Varna e cinque dei suoi membri “stanno ricevendo assistenza medica per ferite lievi”.

“Non disponiamo di prove solide e chiare per muovere accuse contro l’una o l’altra parte, ma la logica suggerisce che il risultato vada a vantaggio della Russia”, ha sottolineato Radev.

La settimana scorsa, due navi mercantili erano già state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. Una era affondata e il suo equipaggio, composto da nove siriani e un egiziano, risulta tuttora disperso, mentre i 18 marinai della seconda nave sono stati tratti in salvo.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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