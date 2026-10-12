Trump ai suoi elettori: “Potrei dirvi le cose più stupide e voi applaudireste lo stesso”. E scatta l’applauso | VIDEO

“Potrei dire le cose più stupide e voi applaudirreste”. E, puntualmente, scatta l’applauso. È la scena surreale che ha avuto come protagonista Donald Trump durante un comizio elettorale a Clarksville, in Tennessee, sabato 10 ottobre. Il presidente degli Stati Uniti, impegnato nella campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm del prossimo 3 novembre, si è rivolto direttamente ai propri sostenitori con una battuta sulla loro fedeltà politica. Una battuta che, nel giro di pochi secondi, si è trasformata in una dimostrazione pratica delle sue stesse parole.

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Il filmato mostra Trump sul palco della F&M Bank Arena, circondato da sostenitori che indossano abiti e accessori con i simboli del movimento MAGA, acronimo di Make America Great Again. Il presidente sta parlando del rapporto che lo lega al proprio elettorato quando si lascia andare a una considerazione: “È incredibile. Quando sei qui sopra, è come se ci fosse amore. Potrei dire le cose più stupide e voi applaudirreste”. A quel punto, dalla platea partono risate e applausi. Lo stesso Trump sembra divertirsi per la reazione del pubblico e aggiunge: “È vero”. La scena, ripresa dalle telecamere e rapidamente rilanciata sui social network, ha suscitato commenti e ironie, soprattutto tra i critici del presidente, che hanno interpretato l’episodio come una rappresentazione della fedeltà dei sostenitori del movimento MAGA nei confronti del loro leader.