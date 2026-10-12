Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Trump ai suoi elettori: “Potrei dirvi le cose più stupide e voi applaudireste lo stesso”. E scatta l’applauso | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il presidente Usa scherza sulla fedeltà dei propri sostenitori, che reagiscono esattamente come aveva previsto

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

“Potrei dire le cose più stupide e voi applaudirreste”. E, puntualmente, scatta l’applauso. È la scena surreale che ha avuto come protagonista Donald Trump durante un comizio elettorale a Clarksville, in Tennessee, sabato 10 ottobre. Il presidente degli Stati Uniti, impegnato nella campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm del prossimo 3 novembre, si è rivolto direttamente ai propri sostenitori con una battuta sulla loro fedeltà politica. Una battuta che, nel giro di pochi secondi, si è trasformata in una dimostrazione pratica delle sue stesse parole.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Il filmato mostra Trump sul palco della F&M Bank Arena, circondato da sostenitori che indossano abiti e accessori con i simboli del movimento MAGA, acronimo di Make America Great Again. Il presidente sta parlando del rapporto che lo lega al proprio elettorato quando si lascia andare a una considerazione: “È incredibile. Quando sei qui sopra, è come se ci fosse amore. Potrei dire le cose più stupide e voi applaudirreste”. A quel punto, dalla platea partono risate e applausi. Lo stesso Trump sembra divertirsi per la reazione del pubblico e aggiunge: “È vero”. La scena, ripresa dalle telecamere e rapidamente rilanciata sui social network, ha suscitato commenti e ironie, soprattutto tra i critici del presidente, che hanno interpretato l’episodio come una rappresentazione della fedeltà dei sostenitori del movimento MAGA nei confronti del loro leader.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Gli osservatori dell'Osce non monitoreranno il corretto svolgimento delle elezioni di midterm negli Usa
Esteri / Trump: “Russia e Ucraina d’accordo per una tregua sui siti energetici”. Ma Kiev e Mosca non confermano
Esteri / Trump contro Navi Pillay: “Nobel vergognoso, odia l’America e Israele”
Ti potrebbe interessare
Esteri / Gli osservatori dell'Osce non monitoreranno il corretto svolgimento delle elezioni di midterm negli Usa
Esteri / Trump: “Russia e Ucraina d’accordo per una tregua sui siti energetici”. Ma Kiev e Mosca non confermano
Esteri / Trump contro Navi Pillay: “Nobel vergognoso, odia l’America e Israele”
Esteri / L'Ice spara a un newyorkese mentre in auto c'è suo figlio di 5 anni
Esteri / La denuncia di Emergency a TPI: “Solo l’1% dei beni che entrano nella Striscia di Gaza sono materiali sanitari”
Esteri / Il puzzle insanguinato della Cisgiordania: così le colonie di Israele spezzano i Territori palestinesi
Esteri / La guerra a oltranza di Netanyahu: tutti i fronti dove Israele è in prima linea
Esteri / Chi resterà in Libano dopo il ritiro della missione Unifil?
Esteri / La grande illusione di Israele: "Le vittorie tattiche non bastano. Bisogna trasformarle in assetti politici stabili"
Esteri / Gaza, tre anni dopo il 7 ottobre: la trappola per i palestinesi tra macerie e liquami
Ricerca