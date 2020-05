Il New York Times pubblica in prima pagina un elenco di morti di Coronavirus

Una prima pagina con un lunghissimo elenco di nomi di morti di Coronavirus: è il tributo del New York Times alle vittime della pandemia di Covid19 mentre il numero delle vittime negli Stati Uniti si avvicina a quota 100mila. Il giornale ha pubblicato nomi con una una breve biografia accompagnati dal titolo “Perdita incalcolabile”. Il sottotitolo invece recita: “Non sono semplici nomi in una lista. Loro erano noi”.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

— The New York Times (@nytimes) May 24, 2020