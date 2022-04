New York: arrestato Frank James, sospetto autore della sparatoria in metropolitana

L’autore dell’attacco alla metropolitana di New York, Frank James, è stato arrestato. L’uomo è stato fermato mentre camminava in strada come se nulla fosse: era nell’East Village di Manhattan. E’ stato un passante a riconoscerlo a Canal Street e a fotografarlo con il cellulare, dando poi l’allarme a una pattuglia di poliziotti che ha bloccato James a St. Marks Place, tra North Houston Street e l’Ukrainian Village.

Appena ventiquattr’ore prima James aveva lanciato due granate lacrimogene e sparato ai passeggeri di un treno della linea N, a Brooklyn, fino a che la pistola non si è inceppata, ferendo dieci persone e provocando il ferimento indiretto di altre tredici. Frank James non ha opposto alcuna resistenza all’arresto.

James era stato segnalato nel 2019 al sistema di monitoraggio anti-terrorismo dell’Fbi. Il 62enne afroamericano su Internet pubblicava video farneticanti in cui inneggiava alla guerra razziale e rivolgeva attacchi a tutti neri, bianchi, ebrei e messicani. Secondo quanto ha rivelato Newsweek, James era stato inserito nel “Guardian lead system”, il sistema di allerta gestito dalla divisione anti-terrorismo dell’Fbi, ma poi scagionato dopo una serie di interrogatori.