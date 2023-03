Neonato trovato in un sacchetto in un bidone dell’immondizia: è grave

Versa in gravi condizioni un bambino nato da appena un’ora è stato trovato vivo all’interno di un bidone della spazzatura in un bagno di una stazione di servizio a Fullerton, nella contea di Orange, in California. I fatti si riferiscono alla giornata di ieri. Ora le autorità sono sulle tracce della madre. Il neonato era stato messo in un sacchetto ed è stato trovato da un impiegato della stazione di servizio, secondo la CBS di Los Angeles.

Il piccolo è stato immediatamente portato nel vicino ospedale pediatrico nella città di Orange. Il dipartimento di polizia di Fullerton ha detto che è in condizioni critiche ma stabili. Come detto si cerca la madre, anche attraverso l’uso delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. “Siamo in fase attiva dell’indagine. Stiamo lavorando a tutte le piste possibili per fare tutto il possibile per risolvere questo problema”, ha detto il sergente Ryan O’Neil del dipartimento di polizia di Fullerton.

Non è noto se la madre del bambino abbia partorito alla stazione di servizio. “Da ovunque lo guardi, penso che si tratti di un evento tragico” ha aggiunto il sergente. Un dolore per il piccolo che si poteva evitare, visto che “esistono leggi sulla sicurezza dei neonati che consentono ai genitori, tutori o madri di mettere al sicuro il proprio bambino entro 72 ore dalla nascita senza fare alcuna domanda. Ci sono ospedali designati, ma ci sono anche vigili del fuoco”.

“La persona deve dichiarare che vorrebbe dare via il bambino in sicurezza e riceverà braccialetti identificativi abbinati al piccolo nel caso in cui desideri riprenderlo in un secondo momento. La persona che dà via il bambino riceverà anche un questionario medico facoltativo” specifica il poliziotto.