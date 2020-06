Myrta Merlino si inginocchia in diretta tv per il Black Lives Matter | VIDEO

Oggi, direi, beato il Paese che non ha bisogno di nemici. In #Italia come in #America. E ve lo dico così:#BlackLivesMattter✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊✊🏻 pic.twitter.com/B3p70YEwiu — Myrta Merlino (@myrtamerlino) June 3, 2020

“Oggi, direi, beato il Paese che non ha bisogno di nemici. In Italia come in America. E ve lo dico così:”. La giornalista Myrta Merlino si è inginocchiata durante la trasmissione L’Aria che tira, in onda su La 7, per dimostrare la propria vicinanza al Black Lives Matter, il movimento anti-razzista che in ogni parte del mondo sta protestando per la morte di George Floyd e omaggiare così l’afroamericano statunitense, morto a Minneapolis lo scorso 25 maggio dopo l’arresto della polizia.

Black Lives Matter è un movimento fondato sette anni fa, in risposta all’uccisione di Trayvon Martin e di altri prima di lui, da tre membri della comunità nera americana: Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi. La Black Lives Matter Foundation è un’organizzazione attiva negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, la cui missione è sradicare la supremazia bianca e costruire potere locale per intervenire nelle violenze inflitte alle comunità nere dallo stato e dalle sue forze armate. La frase Black Lives Matter (che letteralmente si traduce in la vita dei neri conta) ora si riferisce all’hashtag usato in questi giorni e diventato tendenza su Twitter, allo slogan stesso, al movimento sociale e a tutti colori, senza distinzione di provenienza e colore, che sostengono la giustizia razziale.

