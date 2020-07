Spagna, allarme mosca nera

Paura in Spagna per la comparsa della cosiddetta “mosca nera“, un insetto molto piccolo che adesso potrebbe invadere anche altre nazioni d’Europa. Conosciuta tecnicamente come Simuliidae e più simile a una vespa che a una mosca, la sua puntura è molto fastidiosa, causa gonfiore e deve essere curata per tempo. Come riporta il Messaggero, la “mosca nera” ha proliferato nei letti dei fiumi durante il lockdown, perché questi non sono stati adeguatamente puliti, e la situazione potrebbe rimanere la stessa ancora a lungo soprattutto durante l’estate. Le alte temperature, infatti, hanno portato a una schiusa precoce delle uova, nonché alla graduale scomparsa dei loro predatori: rondini, rondoni e pipistrelli.

Alcune aree della Spagna stanno già registrando diverse “vittime”: la puntura di una mosca nera può causare grande gonfiore, e le persone più vulnerabili a un suo attacco sono appunto quelle che camminano vicino a fiumi, torrenti o cascate. Rosa Pérez, portavoce della Società Spagnola di Medicina di Emergenza (SEMES), ha raccomandato di indossare pantaloni lunghi, maniche lunghe e calze – poiché le caviglie sono un’area più vulnerabile – iniettare un anestetico più potente di quello delle zanzare e un anticoagulante per rendere il sangue più fluido. Gli esperti raccomandano di applicare il ghiaccio e andare al pronto soccorso se ci sono sintomi di una reazione allergica.

