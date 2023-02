Mosca, compra un vitello online e lo porta a spasso in Piazza Rossa: arrestata

“Una donna, che portava a spasso un vitello, è stata arrestata sulla Piazza Rossa ieri”, lo ha riferito oggi il portavoce della polizia di Mosca, come riporta la Tass, citata da Repubblica.

Lisa Day, cittadina americana di 34 anni, è un’attivista per i diritti degli animali, la quale “ha spiegato di aver comprato il bovino su Avito (colosso russo degli annunci) e di averlo portato in giro” per la città, ha proseguito il portavoce della polizia.

La 34enne ora rischia una multa e una pena detentiva fino a 15 giorni oppure il servizio civile. Lo scopo di portare un vitello a spasso, ha spiegato invece la donna, era quello di salvarlo dal macello: “L’ho comprato perché non venga mangiato. E volevo fargli vedere la capitale, che è molto bella”, ha detto.

Già nel 2019, Lisa Day aveva fatto la stessa cosa con un maiale a Londra, portandolo al parco. Alla fine però era stata accusata di maltrattamento su animali per aver tenuto il maiale nel suo appartamento.