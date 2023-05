Mosca accusa Kiev: “Tentato un attacco a Putin. Due droni abbattuti sul Cremlino”

“Un attentato terroristico ucraino alla vita del presidente Vladimir Putin”. La presidenza russa ha accusato Kiev di aver tentato di uccidere Putin lanciando due droni contro il Cremlino. Accuse respinte dall’Ucraina, che tramite il portavoce presidenziale Serhiy Nykyforov ha detto di non avere informazioni sui “cosiddetti attacchi notturni al Cremlino”. Piuttosto gli annunci di Mosca rappresenterebbero secondo Kiev un tentativo di provocare “un’escalation prima del 9 maggio”, quando sono previsti i festeggiamenti per la vittoria della seconda guerra mondiale.

Astonishing footage of last night's drone attack on the Kremlin pic.twitter.com/3rghCHdIed

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 3, 2023