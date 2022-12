Morto Joseph Ratzinger, la malattia del Papa emerito Benedetto XVI

Qual era la malattia di Joseph Ratzinger, il Papa emerito Benedetto XVI scomparso oggi – 31 dicembre 2022 – all’età di 95 anni? Il Papa tedesco aveva rinunciato al pontificato da dieci anni, e da quel momento era rimasto nel silenzio e in preghiera in Vaticano. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate, fino alle morte avvenuta questa mattina.

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, ha spiegato. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni così come confermato anche da Papa Francesco che il 28 dicembre, al termine dell’udienza generale nell’aula Paolo VI, aveva dichiarato: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla chiesa fino alla fine”.

A causare la morte di Benedetto XVI sarebbero stati problemi respiratori. Il Papa emerito pare che da qualche mese avesse perso la capacità di parlare. L’ultima malattia nota di cui ha sofferto l’ultranovantenne tedesco è un herpes-zoster che si è manifestato prima della sua partenza per la Germania nell’estate del 2020. Quella trasferta si rese necessaria per dare l’ultimo saluto al fratello Georg che si trovava già in gravi condizioni e che sarebbe morto poco dopo a Ratisbona, privando il Papa emerito dell’ultimo familiare rimasto in vita dopo la morte improvvisa della sorella Maria. Anche Ratzinger fu colpito da un ictus nel settembre del 1991.

Invecchiando, per Ratzinger si è reso necessario l’utilizzo di un deambulatore del quale si serviva anche per le sue consuete passeggiate nei Giardini Vaticani con tappa finale davanti alla grotta della Madonna di Lourdes. Infine, anche lui è stato costretto a servirsi di una sedia a rotelle.