Morto in Francia Albert Uderzo: è stato lo storico disegnatore di Asterix

Albert Uderzo, storico disegnatore di Asterix, è morto in Francia all’età di 92 anni. A dare il triste annuncio sono stati i familiari. Uderzo è stato stroncato nel sonno da una crisi cardiaca. E non ci sono link con il Coronavirus.

Attivo nei fumetti fin dal 1945, grafico pubblicitario, illustratore di cronaca per France-Soir e France-Dimanche, dal 1954 lavorò soprattutto con lo sceneggiatore R. Goscinny (Parigi 1926 – ivi 1977). Dopo aver realizzato le storie del pellerossa Oumpah-Pah, i due diedero inizio, sul primo numero della rivista Pilote da loro fondata nel 1959, al fortunatissimo fumetto del gallo Asterix (Astérix le gaulois), continuato anche per i testi da U. dopo la morte di Goscinny: brillante saga, comico-realistica, della resistenza opposta dai Galli alle legioni di Giulio Cesare, nella quale l’invincibile e minuscolo Asterix è affiancato dal gigantesco Obelix.

Nel 1999 Albert Uderzo ha ricevuto il Prix du millénaire in occasione del Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Alla saga di Asterix e Obelix narrata nei fumetti di U. sono ispirati, tra l’altro, i film Astérix et Obélix contre César (1999) di C. Zidi e Astérix & Obélix. Mission Cléopâtre (2002) di A. Chabat.

