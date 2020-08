Morto Jérôme Bonduelle, figlio del “re delle insalate”: investito mentre tornava a casa in bici

È morto nella notte Jérôme Bonduelle, il figlio di Bruno Bonduelle il “re delle insalate” famoso in tutto il mondo per la conservazioni industriale di verdura. Dirigente dell’omonimo gruppo agroalimentare la vittima aveva solo 51 anni. Il decesso a causa delle ferite riportate dopo una collusione con un auto, intorno alle 2 di questa notte, mentre tornava a casa con la sua bicicletta. La tragedia è successa a Lille, nel nord della Francia. Il pirata della strada è fuggito dopo l’incidente, ma è stato rintracciato e arrestato questa mattina. I soccorsi, immediati, non sono serviti a salvare la vita all’uomo, morto quasi sul colpo.

Jérôme Bonduelle era entrato a far parte dell’azienda di famiglia, specializzata nella lavorazione industriale e nella conservazione di verdure, nel 2003. Il figlio del presidente onorario Bruno, Jérôme era a capo di un vero e proprio impero alimentare: con un fatturato di 2,77 miliardi di euro l’anno l’azienda vende in 75 paesi del mondo da lavoro a 10 mila persone.

Bonduelle ha salutato il dirigente con un tweet: “Siamo profondamente addolorati di annunciare la morte accidentale di Jérôme Bonduelle, direttore di Bonduelle Prospective et Développement. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle sue squadre”. Messaggi di cordoglio sono arrivate anche dal ministro dell’Agricoltura Julien Denormandie, alla presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen..

