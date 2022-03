Madeleine K. Albright, la prima donna a diventare segretario di Stato USA durante il secondo mandato presidenziale di Bill Clinton, è morta all’età di 84 anni. Figlia di rifugiati cechi arrivati negli Stati Uniti dopo essere fuggiti dalla Germania nazista e dall’oppressione sovietica, ha avuto una straordinaria carriera diplomatica. Dopo essersi guadagnata una certa fama in qualità di analista per gli affari internazionali, la sua ascesa al potere si consolidò con la nomina a Consigliere per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca. Occupò in seguito diversi incarichi centrali sotto la presidenza Clinton, contribuendo a forgiare la politica estera occidentale – il cosiddetto “multilateralismo assertivo” – all’indomani della Guerra Fredda. Gli incarichi come rappresentante USA presso le Nazioni Unite (1993-1997) prima, e come segretario di Stato (1997-2001) poi, fecero di lei all’epoca la donna con più incarichi di alto livello nella storia del governo americano.