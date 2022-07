È morta a 73 anni Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente Usa

È morta ieri a 73 anni Ivana Trump, ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald e madre dei suoi tre figli maggiori, Donald John jr., Ivanka ed Eric.

È stato “The Donald” ad annunciarne la scomparsa su Truth Social, la piattaforma mediatica di destra da lui creata dopo aver lasciato la Casa Bianca: “Era meravigliosa, bellissima, straordinaria.

Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka, and Eric. Riposi in pace!”, ha scritto il tycoon ricordando la fuga di Ivana oltre la cortina di ferro: “Era scappata dal comunismo e abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli la grinta e la durezza, la determinazione e la compassione”. Ivana aveva sposato Trump in seconde nozze: il primo marito, Alfred Winklmayr, era un maestro di sci che lei avrebbe impalmato per ottenere la cittadinanza dell’Austria e abbandonare la Cecoslovacchia senza una defezione. Dopo un soggiorno in Canada si era stabilita negli Usa: nel 1977 il matrimonio con Trump.