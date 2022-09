Morte della Regina: “Harry furioso per l’esclusione di Meghan da Balmoral”

“Inizialmente, si era pensato che fosse stato re Carlo III a snobbare Harry e a cenare soltanto con l’altro figlio William a Balmoral, la sera dell’8 settembre, poche ore dopo la morte della regina Elisabetta. Invece, secondo il Sun, sarebbe avvenuto l’opposto: sarebbe stato proprio il duca ribelle del Sussex a tirarsi fuori dalla cena con il padre e il fratello”, racconta un retroscena di Repubblica. Stando a una fonte del Palazzo riportata dal tabloid, Harry “era furioso per il trattamento riservato a sua moglie Meghan”, esclusa dal capezzale della sovrana per decisione di Carlo in quanto “non opportuno”.

Il motivo per cui Harry è andato via da Balmoral in tutta fretta il giorno successivo alla morte di Elisabetta II è che era furioso per non essere arrivato in tempo, il giorno prima, e non essere dunque riuscito a dare l’ultimo saluto alla nonna. Ritardo dovuto proprio alla discussione con il padre per ottenere il permesso di portare anche l’ex attrice americana con sé nella tenuta scozzese dove è spirata la regina. “Harry sarebbe stato così furioso, secondo il Sun, che il giorno dopo è andato via da Balmoral da solo, come del resto era arrivato, prendendo un volo commerciale per Heathrow la mattina del 9 settembre”, scrive ancora il quotidiano.

Ma la presenza di Meghan, in realtà, sembra poco giustificata. Perché avrebbe creato un caso nella Royal Family: infatti il fratello William aveva lasciato la moglie Kate e i tre figli a casa in Inghilterra. L’arrivo di Meghan, e non della principessa del Sussex, sarebbe stata un grave sgarbo per quest’ultima.