A Singapore un ragazzo di 20 anni è morto per le ustioni causate dall’esplosione di un monopattino elettrico. Secondo le prime ricostruzioni a provocare l’incendio del monopattino sarebbe stato un “malfunzionamento di origine elettrica”. La tragedia è avvenuta all’interno di un ascensore del condominio Block 537, in Woodlands Drive al numero 16, in uno dei quartieri residenziali della metropoli, intorno alle 23.30 di giovedì 3 giugno. A riportare la notizia è l’edizione locale del quotidiano The Independent.

Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco alcune persone del palazzo hanno provato a domare l’incendio con dei secchi d’acqua. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Khoo Teck Puat Hospital ancora cosciente ma successivamente è morto per le gravi ustioni riportate. L’intero palazzo è stato evacuato per motivi si sicurezza, nell’attesa di compiere verifiche su eventuali danni riportati alla struttura portante. Le autorità locali, nel ricordare il ragazzo, impegnato nel volontariato, hanno raccomandato a tutti gli utenti di monopattini elettrici la massima attenzione.