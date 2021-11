Dalla Germania alla Cina: le notizie dal mondo di questa settimana

GERMANIA

I socialdemocratici del Spd, i Verdi e i liberal-democratici del Fdp hanno raggiunto un accordo per dare vita a un governo di coalizione, il primo formato da tre partiti dagli anni Cinquanta, che sarà presieduto da Olaf Scholz.

AFGHANISTAN

A 100 giorni dal ritorno al potere, i talebani hanno emanato una serie di nuove regole per i media, imponendo ai canali televisivi di non mandare in onda programmi con attrici. Obbligatorio invece per le giornaliste il velo islamico.

ETIOPIA

I ribelli del Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf) sono sempre più vicini ad Addis Abeba. Il governo rischia così una clamorosa sconfitta nella guerra civile voluta un anno fa dal premier e premio Nobel per la pace Abiy Ahmed. Francia, Usa, Canada e Gran Bretagna hanno chiesto ai propri cittadini di lasciare il Paese.

CILE

Il 19 dicembre il candidato dell’estrema destra José Antonio Kast, che difende l’eredità di Pinochet, andrà al ballottaggio per le presidenziali contro il candidato della sinistra radicale Gabriel Boric.

LIBIA

Oltre 75 migranti sono morti in un naufragio avvenuto al largo della Libia. Sopravvissute 15 persone, portate in salvo da alcuni pescherecci rientrati nel porto libico di Zuara.

USA

Kamala Harris è diventata la prima donna della storia a ricoprire l’incarico di presidente degli Usa, anche se solo per un’ora e 25 minuti. Joe Biden aveva infatti trasferito i propri poteri alla vicepresidente perché sottoposto ad anestesia generale per una colonscopia di routine. Intanto, Biden ha confermato Jerome Powell per un secondo mandato alla presidenza della Federal Reserve.

CINA

Il caso della tennista Peng Shuai, che ha accusato l’ex vicepremier Zhang Gaoli di averla costretta a un rapporto sessuale nel 2018, ha scosso le relazioni tra Pechino e l’Occidente. Scomparsa dalla scena pubblica per alcuni giorni, la 35enne è riapparsa prima in un ristorante e poi a un torneo di tennis organizzato nella capitale. L’atleta ha anche parlato in videoconferenza con il presidente del CIO, Thomas Bach. Ma non basta a placare le polemiche: l’Ue chiede che sia libera di muoversi.

SIRIA

Quattro civili sono rimasti uccisi e altri sei sono stati feriti a Homs dopo un raid aereo israeliano. L’attacco aveva preso di mira alcune postazioni del movimento libanese Hezbollah.

COVID

L’Austria entra in lockdown e impone l’obbligo vaccinale contro il Covid a partire dal febbraio 2022. È la prima volta in Europa che, secondo l’Oms, è tornata l’epicentro della crisi sanitaria e dove entro marzo si registreranno 2 milioni di morti. Momenti di tensione intanto a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove le proteste contro le nuove restrizioni hanno provocato 2 feriti negli scontri con la polizia. Ipotesi lockdown anche in Slovacchia, mentre Israele comincia a vaccinare i bambini sotto gli 11 anni. Novità invece sul fronte dell’origine del Coronavirus: uno studio pubblicato su Science indica nel mercato di Huanan a Wuhan il luogo da cui è cominciata la pandemia.

BULGARIA

Il presidente uscente Rumen Radev ha conquistato un secondo mandato, vincendo il ballottaggio delle presidenziali tenuto il 21 novembre. Rieletta anche la vicepresidente uscente, Iliana Iotova.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.