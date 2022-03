Chi è la moglie di Vladimir Putin: la ex e la nuova compagna del Presidente russo

Il Presidente della Russia, Vladimir Putin, nonostante sia un personaggio pubblico, ha sempre tenuto la sua vita privata riservata così come tanti suoi movimenti politici. Si sa però che è stato sposato per 30 anni con Ljudmila Škrebneva, nata a Kaliningrad il 6 gennaio 1958, al tempo una studentessa di filologia spagnola all’Università Statale di Leningrado. I due si sposarono il 28 luglio del 1983 e presto arrivarono le loro due figlie: Maria (classe 1985) e Yekaterina (venuta al mondo nel 1986). Il divorzio fu annunciato in occasione di un gran ballo al Cremlino e presentato come decisione condivisa e pacifica. Tante furono le voci su possibili amanti del leader russo e del ruolo troppo marginale della donna nella vita dell’allora marito. Attualmente Putin è sentimentalmente legato a una nuova compagna, la ginnasta medaglia d’oro alle Olimpiadi, Alina Kabaeva. Con la donna il leader russo ha avuto altri due figli: Dimitry nato nel 2009 e una bambina venuta al mondo nel 2012.

Patrimonio

Abbiamo visto moglie e figli di Vladimir Putin, ma qual è il patrimonio del leader russo? L0 “zar” vive in una dimora, chiamata “Il palazzo di Putin”. L’imponente struttura è situata sulla costa del Mar Nero vicino a Gelendzhik, presso Krasnodar, in Russia. Si stima che abbia un valore pari a 1,1 miliardi di euro. Sulle reali ricchezze del leader russo ci sono tante voci e testimonianze. Un’inchiesta giornalistica del team di Occrp e di Novaya Gazeta qualche tempo fa ha rivelato che Putin avrebbe messo da parte ricchezze pari a 24 miliardi di dollari. Nel corso di una testimonianza tenuta di fronte alla Commissione Giustizia del Senato statunitense, Bill Browder, ex CEO dell’Hermitage Capital Management (fondo d’investimento specializzato nel mercato russo) ha invece dichiarato che in realtà Putin avrebbe un patrimonio stimabile in 200 miliardi di dollari.