Modella turca rischia il carcere per contenuti osceni su Onlyfans

Processata con l’accusa di aver pubblicato “contenuti osceni” su Onlyfans, una modella turca ha sfidato la censura presentandosi in tribunale in minigonna.

Protagonista della vicenda è la 23enne Merve Taskin, portata in tribunale con l’accusa di aver infranto le rigide leggi turche. La giovane, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram e Onlyfans contenuti ritenuti “osceni” motivo per cui è stata chiesta una condanna da 6 mesi a 3 anni.

La modella si è presentata all’udienza, che si è tenuta presso il tribunale penale di primo grado di Istanbul, con una minigonna “provocante”, che ha sollevato diverse polemiche.

“La data del mio tribunale è stata posticipata al 26 gennaio… aspettando con entusiasmo la prossima tappa” ha scritto Merve Taskin sui social pubblicando le foto di lei in tribunale.

“Non sarei sorpreso se ti multassero. È il tribunale, non dovresti per nessuna ragione presentarti vestita in questo modo” si legge tra i commenti.

Per quanto riguarda le accuse che le sono state rivolte, la modella si è difesa così in tribunale: “Non accetto i crimini di cui vengo accusata. Ho creato un abbonamento su Onlyfans lo scorso marzo 2022, e l’ho terminato dopo 3 mesi. Il sito ora è inattivo e non ci sono immagini”.

“Ho utilizzato il sito per aumentare il numero di follower sui social media. Sono solo un’influencer, non ho venduto foto o video sul sito. Inoltre, non penso che le foto nel file dichiarate oscene lo siano per davvero” ha inoltre dichiarato Merve Taskin.