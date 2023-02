Minorca, “ormeggia” la barca sul balcone: “Così risparmio 70 euro”

“Così risparmio 70 euro di ormeggio al mese” e… parcheggia la sua barca sul balcone. E’ accaduto a Es Castell, nell’isola di Minorca, in Spagna, dove un abitante ha deciso di far “svernare” la sua imbarcazione di sei metri e 400 chili direttamente in casa. Ha così noleggiato una gru per farla salire a dieci metri d’altezza, al terzo piano del suo alloggio. Le immagini pubblicate sulla pagina dei residenti del comune sono diventate virali, con il video della gru che piazza la barca sul balcone. E il Comune è intervenuto per tutelare “l’incolumità pubblica”.

Le immagini sono arrivate all’attenzione del Comune, che ha notificato al proprietario della barca l’ordine di rimozione del mezzo. “Non mi piace essere al centro dell’attenzione di nulla ed è per questo che la toglierò”, ha spiegato il proprietario che ora rischia anche una multa. L’uomo però dice di avere agito in buona fede “Non è vietato o pericoloso. Non sapevo dove metterlo e questa è stata la soluzione migliore che inoltre non dà fastidio a nessuno”. Tra le regioni quella del risparmio. Secondo l’uomo è difficile trovare un garage che permetta di depositare una barca. Il suo costo può superare i 70 euro al mese, e l’alternativa di averlo su un terreno in campagna lontano dalla sua vista non lo convinceva.

🟨 Guardava la barca al balcó d’un tercer pis Retiren una llanxa de sis metres de la terrassa d’un tercer pis a es Castell, a Menorca. El propietari la guardava allà pèrquè no la usava i així no pagava un amarrador ▪️#ElDiaEnColors▪️#ElsMatinsTV3 ▶ https://t.co/fCTMQeBLvG pic.twitter.com/lTDQLkO9vb — Els matins TV3 (@elsmatins) February 1, 2023

Numerosi i commenti tra lo stupore e l’indignazione. “En Es Castell todo vale” (“A Es Castell tutto vale”, ndr), “Follia in altezza”, scrivono gli altri residenti a proposito dell’argomento, al quale si sono interessate anche testate e tv nazionali.