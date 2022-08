Spara alla moglie e si suicida mentre i cinque figli giocano nello scantinato

Yia Xiong, 33 anni, e sua moglie Ka Lor, 30 anni, vivevano in Minnesota ed erano sposati da dieci anni, e per tutti erano una coppia affiatata, ma l’uomo ha ucciso la consorte e poi si è suicidato, mentre i loro cinque figli erano in casa. Prima di compiere la strage Xiong ha infatti chiesto loro di andare a giocare nello scantinato: una volta solo, ha commesso l’omicidio-suicidio. Yia ha puntato la pistola contro sua moglie e dopo averla uccisa ha rivolto l’arma verso di sé, sferrando un secondo colpo.

A lanciare l’allarme il figlio maggiore che ha sentito gli spari e ha chiamato i soccorsi. Il fratello del 33enne ha dichiarato di averlo sentito il giorno prima della tragedia e di non aver notato nulla di strano in lui. Anzi, sembrava che tra loro le cose andassero bene e che amassero i figli. I bambini, tutti di età inferiore ai 10 anni, si trovano ora con alcuni parenti e verranno seguiti da un team di psicologi per elaborare il lutto. Intanto vanno avanti le indagini della polizia.