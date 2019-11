Abdulahdi Ibrahim Lahweej, ministro Esteri Haftar, parla a TPI del memorandum Italia Libia

A sette mesi dall’inizio del conflitto in Libia, dove le forze del generale Khalifa Haftar hanno avviato l’offensiva contro le milizie di Fayez al-Sarraj, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale del governo di Haftar, Abdulahdi Ibrahim Lahweej, ha descritto a TPI l’attuale situazione nel Paese a margine di una conferenza stampa.

Per il ministro l’incontrollato flusso di migranti che dalla Libia cerca di raggiungere l’Europa è la diretta conseguenza del fatto che le coste di Tripoli sono governate da al-Serraj, che lascia le imbarcazioni in balia delle milizie e del traffico di esseri umani.

A TPI Lahweel spiega che, invece, nelle zone del Paese controllate dalle forze del generale Khalifa Haftar – circa l’80 per cento – e da un governo “scelto ed eletto dal popolo”, l’immigrazione non è un problema: i migranti infatti non partono dalle coste di Benghazi, ma da quelle di Tripoli.

Per questo, secondo Sarraj, chi vuole intervenire nella gestione dei flussi non dovrebbe stringere accordi con al Sarraj.

“L’immigrazione è per noi una questione molto importante”, dichiara il ministro. “Anche noi controlliamo la Libia, ma non esiste nessun problema di migranti sulle coste controllate da noi. Mentre sono le coste del governo di Tripoli, riconosciuto dall’Italia e dall’Onu, quelle da cui arrivano i migranti in Italia. Il perché non lo sappiamo. La risposta deve essere vostra, dovete essere l’Italia a decidere come risolvere il problema. Le milizie che vendono gli essere umani e controllano il traffico sono quelle del governo di al-Serraj”.

Per il ministro degli Esteri di Haftar l’obiettivo dell’offensiva lanciata ad aprile è proprio quello di riportare l’ordine e lo stato di diritto all’interno del Paese, di sottrarre le armi a al-Serraj, condurre libere elezioni e controllare il terrorismo e l’immigrazione. Nonché togliere il potere alle milizie.

“Ora in Libia c’è una situazione di terrorismo e di immigrazione incontrollata, ma noi abbiamo intenzione di porre fine a questo problema di sicurezza, vogliamo avviare un dialogo politico e creare un governo unico, tenere le elezioni del Parlamento e riporre le armi di Sarraj nei musei. Vogliamo una nuova Libia, senza il caos delle armi. Vogliamo la Libia per tutti i libici”, dichiara, e ribadisce che chi in Italia ha firmato il memorandum con la Libia per il controllo dell’immigrazione irregolare a febbraio del 2017 ha stretto accordi con la parte sbagliata del Paese.

“Chi ha firmato il memorandum Italia Libia non è capace di fare accordi. Perché la parte con cui è stato firmato è controllata dalle milizie, quelle che vendono gli esseri umani, e che da queste vendite guadagna soldi. Il risultato è che l’immigrazione non si ferma mai. Noi invece con l’Italia non abbiamo nessun accordo, ma la causa del problema [la presenza delle milizie] non può essere anche parte della soluzione”.

Abdulahdi Ibrahim Lahweej sostiene che nella Libia orientale di Haftar la situazione è ben diversa da quella dell’area di Tripoli, ma ribadisce che la Libia non è “la patria di tutti i migranti”.

“Nelle parti che noi controlliamo c’è una situazione di rispetto per i diritti dei migranti. Nel centro che noi controlliamo c’è un policlinico, una biblioteca. Esistono posti per la preghiera di musulmani e di cristiani, tutti i migranti che si trovano lì hanno accesso alle cure mediche. E quelli che vogliono tornare nel proprio Paese, noi li facciamo tornare. Abbiamo fatto tornare indietro migliaia di persone”.

Eppure nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2019 più di 50 migranti hanno perso la vita nel bombardamento condotto dalle truppe di Haftar al centro di Tajoura, a sud di Tripoli. Ma per il ministro anche queste morti sono dipese dalla presenza e dall’azione delle milizie.

“Purtroppo sono sempre queste milizie che usano gli immigrati come protezione umana all’interno di questa guerra. Ma vi invito a venire a Benghazi e nelle città sotto il nostro controllo per vedere la verità, e vedere come noi ci comportiamo con i migranti che si trovano dalla nostra parte. Noi rispettiamo i diritti umani e non accettiamo che il migrante venga offeso”.

Lahweej conferma che, nonostante questo, i bombardamenti dei centri per migranti vanno avanti.

“I bombardamenti vanno avanti e le milizie continuano a usare queste persone come scudo per la guerra”, conclude il ministro.

