Migranti, Francia durissima: “Meloni grande perdente, non prenderemo i 3 mila dall’Italia”

Lo scontro tra Francia e Italia sulla questione migranti non si placa. Anzi. Parigi ha definito la premier Giorgia Meloni “grande perdente” e confermato che la Francia non accoglierà i 3 mila stranieri che al momento si trovano in Italia.

“L’Italia non mantiene l’impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea, non faremo quanto era stato previsto, ovvero accogliere 3 mila migranti attualmente sul territorio italiano”, le parole del portavoce del governo francese, Olivier Véran, a Bfm-Tv. La Francia non accoglierà le 3 mila persone sbarcate in Italia, “di cui 500 entro la fine dell’anno” nell’ambito del meccanismo di solidarietà europea. L’Italia ha rifiutato di accogliere nei suoi porti la nave della Ong Ocean Viking, che trasportava 234 migranti, poi accolta venerdì in Francia, a Tolone.

“L’Italia – ha detto Véran – non mantiene l’impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea, noi non manterremo la contropartita prevista, cioè l’accoglienza di 3.000 migranti attualmente sul territorio italiano”. Per il portavoce, “l’Italia è perdente in quanto dispone normalmente di un meccanismo di solidarietà europea che fa sì che un gran numero di Paesi europei, in particolare Francia e Germania, si impegnino in contraccambio dell’accoglienza delle navi da parte dell’Italia, a prendere degli stranieri sul proprio territorio”.

“Avevamo come obiettivo e come impegno – ha aggiunto Véran – di prendere un po’ più di 3.000 persone in Italia, di cui 500 entro fine anno, ci eravamo impegnati. I meccanismi che avevamo messo in piedi ci permettevano di accogliere nelle migliori condizioni possibili stranieri arrivati in Italia”.