Accoltella il marito dopo aver scoperto foto spinte con l’amante, ma era lei da giovane

Una donna messicana ha accoltellato il marito dopo aver scoperto nel suo telefono immagini intime insieme a una presunta amante, salvo poi accorgersi che la protagonista delle foto era lei da giovane. È accaduto a Cajeme, in Messico. Come riporta il Daily Mail, la donna ha accusato il marito di averla tradita e lo ha colpito con un coltello, ferendolo alle gambe, in preda a un raptus di gelosia.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato la polizia per “disturbo della quiete domestica”. Arrivati sul posto, le forse dell’ordine hanno trovato Juan N., questo il nome dell’uomo rimasto ferito, in una pozza di sangue mentre cercava di spiegare alla moglie che quei video spinti raffiguravano proprio lei, e non un’amante. La donna, Leonora R., è stata arrestata, mentre Juan N. è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Leggi anche: 1. Il reportage di TPI dal confine tra Messico e Usa, dove i migranti sono merce di scambio 2. Il marito si lamenta della cena della moglie: lei lo uccide con 30 coltellate

Potrebbero interessarti Mosca annulla le restrizioni anti-Covid, Pregliasco a TPI: "Apertura senza senso che potrebbe costare cara" Mosca annulla le restrizioni anti-Covid: "Tutto come prima" Trump, 45 senatori repubblicani si oppongono all'impeachment