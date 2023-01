Meloni in Algeria lancia il “piano Mattei”: Italia hub europeo per il gas

La premier Giorgia Meloni è volata in Algeria per la sua prima ufficiale bilaterale all’estero. Al centro dell’incontro i temi riguardanti gas, energia e sviluppo industriale. L’obiettivo è quello di porre uno dei primi mattoncini del Piano Mattei, l’idea della premier di collaborazione con i Paesi africani per rendere l’Italia un hub energetico del Mediterraneo.

L’Algeria, storico partner di Mosca e suo terzo compratore di armi, all’Onu in aprile si è astenuta sulla mozione contro la Russia e ha votato ‘no’ a quella per sospenderla dal Consiglio dei diritti umani.

“L’Algeria è amica di tutti i Paesi, tranne di quelli che non lo vogliono: non dipende da alcuna orbita diplomatica”, ha affermato nei giorni scorsi – secondo quanto riferisce il quotidiano L’Expression – il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, che lunedì riceve Meloni. C’è di certo sintonia su altri dossier, sul tavolo anche della cena ufficiale di domenica sera fra il primo ministro algerino Aimen Benabderrahmane e la premier, che prima dell’appuntamento ha deposto una corona di fiori al Monumento del Martire e visitato la nave della Marina militare italiana Carabiniere, ancorata al porto di Algeri. Meloni ha ringraziato l’equipaggio per il “lavoro estremamente strategico, perché noi stiamo tornando a proiettare prioritariamente l’Italia nel Mediterraneo per i suoi interessi strategici”.

Italia e Algeria firmeranno oggi un memorandum di intesa per la cooperazione spaziale, e sono impegnate su automotive, cantieristica navale, turismo, agricoltura e cantieristica navale. Lo dimostrano gli accordi privati previsti al termine della visita della delegazione italiana, di cui fanno parte anche l’a.d. di Eni Claudio Descalzi e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Nell’ottica di Palazzo Chigi, avviare un Piano Mattei può avere riflessi positivi anche sulla gestione dei flussi migratori dall’Africa.