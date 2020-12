Arizona, medico annuncia via Twitter che i posti in terapia intensiva sono finiti e viene licenziato

È successo in Arizona, ad un medico che ha informato i cittadini di quello che stava accadendo nell’ospedale dove lavorava, lo Yuma Regional Medical Center. Il medico, Cleavon Gilman, ha spiegato via Twitter che i posti letto in terapia intensiva nello Stato dell’Arizona erano finiti e il suo post, che risale al 22 novembre, in pochissimo tempo è diventato virale con tantissime condivisioni e like. Il giorno seguente, il medico è stato contattato dall’azienda sanitaria per cui lavora ed è stato licenziato. E, mentre l’ospedale spiega che si è trattato di un malinteso, persino il neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è congratulato con il medico: “Siamo al tuo fianco”, si legge su Twitter.

Gilman, veterano della guerra in Iraq, ha lasciato New York per trasferirsi con la famiglia in Arizona lo scorso giugno per combattere in prima linea un’altra guerra, quella contro il Covid, e spesso ha utilizzato il suo account Twitter per denunciare le disuguaglianze sanitarie e condividere storie che potessero sensibilizzare i cittadini. Ad un giornale locale, il medico ha spiegato: “Non posso tacere mentre muoiono più di 2mila persone ogni giorno. Che tipo di medico sarei? Che tipo di funzionario pubblico sarei? Non posso vivere con il silenzio che mi chiedono”. Riguardo il licenziamento, Gilman ha spiegato: “Mi hanno detto che era a causa dei tweet e non potevo crederci, perché si trattava di informazioni accurate che ho pubblicato per informare i cittadini. È una grave ingiustizia e non sta accadendo solo a me. I medici di tutto il mondo hanno paura di parlare”.

L’azienda in questione ha però spiegato di non aver licenziato il medico: al Washington Post ha anzi affermato che il medico avrebbe fatto ritorno al pronto soccorso durante il fine settimana.

