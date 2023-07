Media: “Zaporizhzhia, disattivati il quarto e quinto blocco della centrale”

“Il quarto e quinto blocco della centrale nucleare di Zaporizhzhia sarebbero stati disattivati”. Lo riportano i media. Nella notte, secondo quanto annunciato dall’agenzia nucleare ucraina Energoatom su Telegram, le forze russe che controllano la centrale nucleare hanno posto il reattore 4 in uno stato di “spegnimento a caldo” in violazione dei protocolli di sicurezza.

“Tali azioni sono una grave violazione dei requisiti della licenza per gestire questo impianto nucleare”, ha affermato Energoatom. “Attualmente, l’Unità ZNPP 4 dovrebbe funzionare esclusivamente nello stato di ‘spegnimento a freddo’.” Petro Kotin, il presidente di Energoatom, ha definito “criminale” la decisione di trasferire il reattore in uno stato di spegnimento a caldo. “Questa è una violazione deliberata e intenzionale del diritto ucraino e internazionale”, ha detto Kotin.

Al momento dell’attacco di Kakhovka, cinque dei sei reattori della ZNPP erano in uno stato di “spegnimento a freddo”, con uno, il reattore 5, in “spegnimento a caldo”. Dopo l’attacco, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha chiesto che tutti i reattori venissero portati in uno stato di arresto a freddo.