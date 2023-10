Morto l’attore Matthew Perry, le cause della morte

Stamani i media americani hanno dato la notizia della morte di Matthew Perry. Stando alle prime ricostruzioni l’attore di Friends sarebbe morto annegato e il suo corpo sarebbe stato ritrovato nella vasca idromassaggio di casa sua. Un amico di Perry ha parlato con TMZ ed ha rivelato qualche dettaglio in più. L’artista ieri mattina ha giocato a pickleball, poi è tornato a casa ed ha chiesto al suo assistente di fare delle commissioni e purtroppo è morto quando è rimasto solo.

Matthew Perry: le ricostruzioni di TMZ.

“Abbiamo ricevuto conferme che si tratterebbe di morte per annegamento. Il corpo senza vita è stato trovato nella sua jacuzzi. Stanno emergendo ulteriori dettagli sulle circostanze della morte di Matthew Perry. Una persona molto vicina alla star ci ha detto che in è morto a casa sua dopo che aveva fatto un po’ di attività fisica questa mattina. Ci è stato detto che lui è tornato a casa di mattina dopo aver giocato a pickleball per due ore e che ha mandato il suo assistente a fare una commissione poco dopo. Questo suo amico ci ha rivelato che quando l’assistente è tornato, ha scoperto che l’uomo non rispondeva e quindi ha chiamato i servizi di emergenza. Non è chiaro se ciò che Matthew stava facendo prima della sua morte abbia avuto un ruolo nella sua scomparsa a questo punto: le indagini sulla sua morte sono in corso”.

Anche Page Six ha dato la stessa versione: “Abbiamo contattato il dipartimento di polizia di Los Angeles e ci hanno confermato che i primi soccorritori hanno risposto a una chiamata per un arresto cardiaco dopo che l’attore era stato trovato nella sua casa di Los Angeles, dove sembra sia annegato. Fonti interne alle forze dell’ordine hanno confessato che l’attore è tornato a casa la mattina dopo un allenamento di pickleball“.