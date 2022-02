Premier polacco shock: “È finita l’ora della pace”

Cosa dobbiamo fare di fronte alla Russia? A rispondere a questa domanda ci pensa il premier polacco Mateusz Morawiecki in un’intervista al Corriere della Sera.

“La risposta dell’Occidente deve essere forte e adeguata. Su due fronti: da un lato sanzioni durissime, dall’altro rafforzamento del fianco est della Nato e della Ue, perché siamo tutti bersaglio della politica aggressiva di Putin, il quale – prosegue Morawiecki – potrebbe accelerare la sua politica di aggressione. Aveva iniziato in Georgia, adesso è toccato all’Ucraina, e i prossimi obiettivi potrebbero essere i Paesi baltici, la Polonia e la Finlandia e altri sul versante orientale. È chiaro che Putin è deciso a ricostruire l’impero russo.

Secondo il premier polacco, “siamo all’inizio di una nuova era. Oggi vediamo uno dei Paesi più estesi d’Europa, l’Ucraina, attaccata su più fronti da un vicino gigantesco e minaccioso. Si è conclusa l’era della pace e dell’ordinamento internazionale. Siamo davanti a un test per l’Occidente e il modo in cui sapremo reagire a questo test determinerà il nostro futuro. Per decenni a venire”.