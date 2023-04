Marsiglia, crolla condominio di 4 piani: diversi feriti. Si temono vittime

Un condominio di quattro piani è crollato nella notte nel centro di Marsiglia, in Francia. Successivamente sul posto è scoppiato un incendio che ha impedito ai soccorritori di andare alla ricerca delle possibili vittime. Al momento le autorità parlano di 6 feriti. “Ma prepariamoci al peggio”, ha detto il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan.

“Verso le 00:40 un edificio in via Tivoli è crollato, provocando la caduta di parte dei due stabili adiacenti”, ha spiegato il primo cittadino aggiungendo che “attualmente c’è un incendio tra le macerie che impedisce di mandare i cani e le squadre alla ricerca delle possibili vittime che potrebbero esserci sotto”. I vigili del fuoco operanti nella zona non sono ancora riusciti a fare un censimento delle persone che potrebbero essere state nell’edificio al momento del crollo.

“Abbiamo un centinaio di uomini in azione: la priorità è ovviamente spegnere l’incendio e sgomberare le macerie per cercare le persone che potrebbero essere rimaste intrappolate”, ha detto il viceammiraglio dei pompieri Lionel Matthew. “La causa del crollo non è ancora determinata”, hanno detto polizia, vigili del fuoco e funzionari del municipio. Gli edifici adiacenti a quello venuto già sono stati evacuati, come misura di sicurezza.

“Undici persone sono state evacuate: due sono in relativa emergenza, mentre altre nove tra cui due bambini sono illese”, ha detto il sindaco di Marsiglia. Le strade intorno all’edificio, nel quartiere di La Plaine, sono transennate dalle forze di sicurezza. “E’ stata come un’enorme esplosione”, ha detto un testimone.