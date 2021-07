Ha aspettato che il marito uscisse per andare al lavoro, poi si è chiusa in casa da sola e ha ucciso i suoi tre figli di 4 e 3 anni, e il più piccolo di poco meno di due mesi. La tragedia è avvenuta lunedì scorso a East Los Angeles, nello stato della California (Usa), dove la giovane mamma di 28 anni, Sandra Chico, ora deve rispondere di tre capi di accusa per l’omicidio dei bambini Mia Rodriguez (4 anni), Mason Rodriguez (3 anni) e Milan Rodriguez (quasi 2 mesi). Secondo quanto riporta la stampa locale, la donna si era chiusa in casa dall’inizio della pandemia senza mai uscire se non per partorire il figlio più piccolo.

I tre bambini sono stati trovati nella loro casa senza vita. A fare la macabra scoperta è stata la sorella di Sandra Chico dopo una chiamata allarmata della stessa donna. Una volta sul posto ha subito allertato i paramedici che giunti nell’appartamento hanno cercato di rianimare i tre piccoli senza successo.

Secondo la famiglia, “è anche lei una vittima della sua malattia che è la depressione. E ancora di più in questi tempi in cui la gente non poteva uscire perché lei non è mai uscita di casa”, ha dichiarato la suocera alla stampa locale. “I suoi figli erano tutto per lei. Amava quei bambini ma era depressa. Ha sofferto molto. Aveva bisogno di aiuto. Le dicevano di andare dal dottore ma è stato tutto inutile”, hanno dichiarato altri parenti.