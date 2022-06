Hanno speso i fondi raccolti per le cure del figlio di 7 anni malato di cancro giocando alle corse dei cavalli e nelle scommesse online. Per questo una coppia di disoccupati è stata arrestata a Malta e incriminata per frode e riciclaggio di denaro. La vicenda è stata riportata dai media maltesi che, per ordine del tribunale nel rispetto della privacy del bimbo, non hanno riportato i nomi dei genitori. Si tratta di un uomo di 31 anni, con una fedina penale lunga 26 pagine, e una donna di 27. La polizia li seguiva da mesi.

L’uomo, già indagato per ricettazione e violazione degli arresti domiciliari, piazzava le scommesse a nome della moglie, utilizzando il denaro raccolto da conoscenti e vicini per pagare le cure per il piccolo. Il giudice ha concesso la libertà su cauzione soltanto alla donna, allo scopo di continuare ad assistere il bambino. Il pm era favorevole alla pubblicazione dei nomi dei genitori in modo che altri donatori in futuro ci avrebbero pensato due volte prima di inviare loro del denaro.