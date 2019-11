Maxi blackout a Malta, l’isola è al buio da due ore

Maxi blackout a Malta, gli abitanti sono senza corrente elettrica

Un maxi blackout ha colpito Malta: gli abitanti dell’isola sono al buio da circa due ore. Da La Valletta a Sliema, diverse località sono rimaste senza corrente elettrica dalle 14,40 di martedì 26 novembre.

Secondo l’amministratore delegato di Enemalta, Jason Vella, la causa sarebbero “problemi sulla rete di interconnessione dall’Italia”. Parlando con il Times of Malta il dirigente ha spiegato che gli ingegneri sono al lavoro per risolvere il problema ma non ha chiarito quando sarà ripristinata la corrente.

