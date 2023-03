Momenti di forte panico in studio durante la diretta tv di Canale 1, in Colombia. La conduttrice Elianis Garrido, ha accusato un malore mentre era alla guida del programma “Lo Sé Todo”. In alcuni video diventati virale in rete si vede la 35enne mettersi le mano sul volto, prima di crollare a terra. Il co-presentatore Ariel Osorio si è subito preoccupato di soccorrere la collega e ha mandato la pubblicità.

Altre persone che lavoravano nello studio sono intervenute per dare una mano alla donna che è stata portata d’urgenza in ospedale. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave. La donna aveva avuto problemi respiratori: “Va tutto bene, Eli sta bene. Sta facendo alcuni controlli. Alla mamma di Eli volevo dire che non ti devi preoccupare, ti chiamerà presto”, ha spiegato Osorio. Secondo una collega, Garrido aveva una brutta tosse da giorni.

During the live program of Lo Sé Todo Colombia this Thursday, the presenter Elianis Garrido suffered a “fainting”

This she posted on Twitter days before.

“A flu that has no name has hit me. But here we go Monday, let’s see what this week brings us! ”, She wrote on her Twitte pic.twitter.com/xDGED1uF5B

— David Ackerman (@DavidAck1345159) March 22, 2023