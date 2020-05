Madre ferma l’auto nel traffico e le dà fuoco col figlio di 14 mesi dentro

Una madre di 23 anni è stata arrestata in Carolina del Sud per aver dato fuoco alla sua auto con all’interno il figlio di soli 14 mesi. A darne notizia il New York Post che spiega come la madre, Caylin Allise Watson, abbia volontariamente accostato lungo il tragitto di un’autostrada domenica mattina e poco dopo cosparso l’automobile di benzina e appiccato l’incendio.

I passanti hanno chiamato i soccorsi che, arrivati immediatamente, hanno estratto il bambino dalle fiamme ancora vivo ma in gravissime condizioni viste le ustioni riportate su tutto il corpo. Non si è ancora arrivati a capire i motivi dietro il folle gesto della madre. Il padre del bambino si è detto sconvolto e ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese mediche necessarie al piccolo per essere curato dopo che il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per cercare di salvarlo.

Stando a quanto riportano i media locali, la donna è stata prima portata in ospedale e poi arrestata con l’accusa di tentato omicidio, incendio doloso, abusi su minore e gravi lesioni fisiche al bambino.

Potrebbero interessarti Paesi Bassi, nonna condannata a rimuovere le foto dei nipoti dai social network Cina: nuovo focolaio di Coronavirus nella città di Shulan Canada: bambina di 7 anni uccisa da un amico della madre