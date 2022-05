Madre annega figlio di due anni nella vasca da bagno

Una madre ha annegato il figlio di due anni nella vasca da bagno per proteggerlo dai demoni che si erano impossessati della sua famiglia e mandarlo in paradiso.

È quanto accaduto in un appartamento situato a Bridgend, nel Galles del sud. Secondo quanto ricostruito, la donna, una 32enne, già da diverso tempo prima della tragedia aveva iniziato a manifestare segni di squilibrio.

La giovane, infatti, faceva discorsi senza senso ed era convinta che la sua famiglia fosse posseduta dai demoni. “Ho fatto qualcosa di terribile, dovevo proteggere il bambino dalla mia famiglia” ha scritto la donna a una sua amica subito dopo aver annegato il figlio.

Nel corso degli interrogatori, poi, la donna ha detto che i suoi familiari avevano “occhi grandi” e “facce contorte”, motivo per cui credeva che fossero posseduti dai demoni.

Successivamente, lo psichiatra forense ha annotato nel suo rapporto che la donna soffriva di “problemi mentali, non diagnosticati né curati. Pensava che annegandolo, avrebbe protetto suo figlio dai demoni per mandarlo in paradiso”.